В Киеве мужчина нарушил правила дорожного движения и сразу поплатился за это (видео)

В Киеве водитель-нарушитель на автомобиле Volkswagen попал в "ловушку" на узкой односторонней дороге, поскольку поехал против движения, тем самым нарушив правила дорожного движения.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Детали
По улице двигался автомобиль, не пропустивший транспортное средство нарушителя. Ему пришлось сдавать задней. На перекрестке Грекова и Ольжича он хотел развернуться, но въехал в столб.
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"После Нового года некоторые водители почему-то перестали видеть дорожные знаки. К счастью, небезразличные граждане вместе с неравнодушными столбами знают свое дело", — говорится в сообщении.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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