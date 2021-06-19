У Києві на два місяці обмежать рух транспорту до аеропорту "Бориспіль"

Ремонтні роботи триватимуть до 20 серпня 2021 року – "Укравтодор" планує встановити нове дорожнє покриття, сучасне освітлення, дорожні знаки та розмітка

Фото: колаж "Сегодня"

У Києві ремонтуватимуть дорогу до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" – рух транспорту буде тимчасово закрито. Ремонтні роботи триватимуть два місяці.

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Про це повідомляє "Укравтодор"

"До уваги подорожніх, у вівторок, 22 червня, стартують ремонтні роботи на дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Йдеться про 18-кілометрову ділянку (км 18+000 – км 35+950), котра веде до МА "Бориспіль", – йдеться у повідомленні.

Комунальники повідомляють, що з 23 червня проїзд буде тимчасово закрито у напрямку міста Бориспіль. Проїхати можна буде по проїзду у напрямку Києва.

"Результатом ремонтних робіт стане нове дорожнє покриття, сучасне освітлення, дорожні знаки та розмітка. Завершити всі ремонтні роботи плануємо до 20 серпня 2021 року", – повідомили у "Укравтодорі"

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Нагадаємо, що остання реконструкція дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський на вищезазначеній ділянці проводилась у 2004 році. Дорога утримувалась в належному стані лише шляхом експлуатаційного утримання.

Раніше ми повідомляли, що в Києві на шляхопроводі через залізницю на вулиці Льва Толстого частково обмежать рух транспорту. Так, рух буде обмежено з 23:00 24 квітня по 10 липня.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 11 червня, в Києві на вулиці Братиславській запустили смугу для руху громадського транспорту.Незабаром такі смуги з'являться ще на кількох вулицях Києва.

Журналісти "Сьогодні" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію і Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!