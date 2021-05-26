У Києві невідомий кинув пляшку з бензином в салон тролейбуса: є постраждалі (оновлено)

На місці працює поліція, "швидка" допомога і рятувальники

Сьогодні в Києві на Троєщині сталася НП. Невідомий кинув пляшку з бензином в тролейбус.

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Про це повідомляє" Київ Оперативний" в Telegram.

На момент події в транспорті знаходилися пасажири. Тролейбус загорівся на вулиці Драйзера. Салон миттєво запалав.

"Просто якийсь урод кинув пляшку з бензином у вікно", – пишуть в Мережі.

На відео видно, що пасажири стоять біля палаючого тролейбуса. На місці працюють поліція, "швидка" і рятувальники.

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Як повідомляють у Нацполіціі Києва, один з пасажирів отримав травму. Жінку госпіталізували.

"Пожежу ліквідовано, а зі зловмисником спілкуються правоохоронці", – йдеться в повідомленні.

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Зловмисник – місцевий житель 1993 року народження.

Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв – дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 194, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України.

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Раніше ми писали, що в Києві загорівся пасажирський автобус.

Також нагадаємо, в Києві на ходу спалахнув Merсedes і згоріла машина біля лікарні. Встановлювати причини пожеж будуть правоохоронні органи.