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У Києві відкриють два мости для проїзду – Кличко

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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2 березня, 23:22
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Місто продовжує збирати і розподіляти гуманітарну допомогу для тих, кому вона сьогодні гостро необхідна
У Києві відкриють частину мостів
У Києві відкриють частину мостів / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра після закінчення комендантської години, з 7:00 для сполучення між лівим і правим берегами для приватного і громадського транспорту відкриють Північний і Дарницький мости.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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"Через Південний міст проїзду не буде. Зверніть на це увагу! І якщо крайньої потреби немає, не треба виїжджати в місто приватним транспортом", – зауважив Кличко.

Також, за його словами, місто продовжує збирати і розподіляти гуманітарну допомогу для тих, кому вона сьогодні гостро необхідна. Працює гуманітарний штаб міста, який вже відпрацював логістику. Приймає допомогу і прохання про неї.

Ситуація на фронті

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