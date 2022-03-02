У Києві відкриють два мости для проїзду – Кличко

Завтра після закінчення комендантської години, з 7:00 для сполучення між лівим і правим берегами для приватного і громадського транспорту відкриють Північний і Дарницький мости.
Про це написав мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
"Через Південний міст проїзду не буде. Зверніть на це увагу! І якщо крайньої потреби немає, не треба виїжджати в місто приватним транспортом", – зауважив Кличко.
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Також, за його словами, місто продовжує збирати і розподіляти гуманітарну допомогу для тих, кому вона сьогодні гостро необхідна. Працює гуманітарний штаб міста, який вже відпрацював логістику. Приймає допомогу і прохання про неї.
Ситуація на фронті
- Втрати окупантів продовжують зростати. За шість днів війни знищено майже шість тисяч солдатів, понад 200 танків та величезну кількість іншої техніки. ЗСУ на цьому не зупиняються і продовжують трощити цілі військові колони.
- Але окупанти все одно не заспокоюються і продовжують штурмувати низку українських міст. Так, після вчорашнього бомбардування Харкова загинуло понад 20 людей, більше 100 поранені.
- До Конотопа прийшли російські військові та виставили меру ультиматум – здати місто. Проте Артем Семеніхін зібрав місцевих жителів і вирішив дати бій окупантам. Люди вийшли на дорогу та не пустили техніку до міста.
- А під Чорнобилем ЗСУ знищили командний пункт росіян – ворожому генералові довелося тікати та залишити вмирати своїх підлеглих.