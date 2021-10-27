Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 💡 Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

У Києві скасували рейси міських електричок: список

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
27 жовтня, 21:42
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На щастя, міські рейси скасували лише на один день — 28 жовтня
Рейси скасовують через технічні причини/Колаж: Сьогодні
Рейси скасовують через технічні причини/Колаж: Сьогодні

У четвер, 28 жовтня, у Києві скасували рейси трьох міських електричок. Це пов'язано з технічними причинами.

Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу.

Реклама

Які рейси скасували?

За інформацією Київпастрансу, 28 жовтня скасовано такі рейси:

  • 7304 (Київ — Волинський — Дарниця);
  • 7311/7312 (Дарниця — Дарниця Приміський);
  • 7319 (Дарниця — Почайна — Борщагівка).

У підприємстві перепросили перед пасажирами за тимчасові труднощі.

"Укрзалізниця" відновила рейси до Європи

"Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення із п'ятьма європейськими країнами.

Реклама

Зараз українці можуть подорожувати до:

  • Угорщини та Австрії: Київ — Будапешт — Відень;
  • Словаччини: Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиєрна-над-Тісоу;
  • Польщі: Київ — Перемишль;
  • Молдови: Одеса — Кишинів.

Квитки за кордон можна придбати у залізничних касах та на сайті "Укрзалізниці".

Читайте також

  • Ірландський лоукостер Ryanair з 27 березня 2022 року відкриє прямий рейс з Одеси до Венеції. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень: щочетверга та по неділях.
  • "Укрзалізниця" змінила маршрут рейсів Львів — Запоріжжя та Київ — Кривий Ріг. 1, 2 та 3 листопада поїзди ходитимуть через станцію Долинська.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Опитування
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3806

Євро (€)

30.68

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти