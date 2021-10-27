У Києві скасували рейси міських електричок: список

На щастя, міські рейси скасували лише на один день — 28 жовтня

Рейси скасовують через технічні причини/Колаж: Сьогодні

У четвер, 28 жовтня, у Києві скасували рейси трьох міських електричок. Це пов'язано з технічними причинами.

Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу.

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Які рейси скасували?

За інформацією Київпастрансу, 28 жовтня скасовано такі рейси:

7304 (Київ — Волинський — Дарниця);

7311/7312 (Дарниця — Дарниця Приміський);

7319 (Дарниця — Почайна — Борщагівка).

У підприємстві перепросили перед пасажирами за тимчасові труднощі.

"Укрзалізниця" відновила рейси до Європи

"Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення із п'ятьма європейськими країнами.

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Зараз українці можуть подорожувати до:

Угорщини та Австрії: Київ — Будапешт — Відень;

Словаччини: Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиєрна-над-Тісоу;

Польщі: Київ — Перемишль;

Молдови: Одеса — Кишинів.

Квитки за кордон можна придбати у залізничних касах та на сайті "Укрзалізниці".

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