У Києві скасували рейси міських електричок: список

У четвер, 28 жовтня, у Києві скасували рейси трьох міських електричок. Це пов'язано з технічними причинами.
Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу.
Які рейси скасували?
За інформацією Київпастрансу, 28 жовтня скасовано такі рейси:
- 7304 (Київ — Волинський — Дарниця);
- 7311/7312 (Дарниця — Дарниця Приміський);
- 7319 (Дарниця — Почайна — Борщагівка).
У підприємстві перепросили перед пасажирами за тимчасові труднощі.
"Укрзалізниця" відновила рейси до Європи
"Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення із п'ятьма європейськими країнами.
Зараз українці можуть подорожувати до:
- Угорщини та Австрії: Київ — Будапешт — Відень;
- Словаччини: Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиєрна-над-Тісоу;
- Польщі: Київ — Перемишль;
- Молдови: Одеса — Кишинів.
Квитки за кордон можна придбати у залізничних касах та на сайті "Укрзалізниці".
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