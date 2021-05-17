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У Києві пасажир впав під потяг метро (фото, відео)

17 травня, 13:31

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На "червоній" лінії метро частково призупинили рух – на місці працюють правоохоронці і медики

У понеділок, 17 травня, в Києві на станції метро "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг.

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Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Співробітники метро призупинили рух на "червоній" лінії київського метрополітену.

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" Потяги по червоній лінії курсують від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик", а також від станції "Дарниця" до станції "Лісова". Станції "Арсенальна", "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна" закриті для пасажирів", йдеться в повідомленні.

На місце прибули медики і правоохоронці, на даному етапі невідомо в якому стані знаходиться пасажир і що стало причиною падіння.

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Фото: REUTERS/Yves Herman

Як повідомляють в прес-службі Нацполіціі, співробітники профільних служб роблять все можливе, щоб витягнути чоловіка з-під поїзда.

"Подія належним чином зареєстрована в управлінні поліції метрополітену. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту", – сказано в повідомленні відомства.

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Станом на 13:49 метрополітен відновив роботу в звичайному режимі.

Раніше ми писали, що в Харкові чоловік впав під поїзд в метро і залишився живий.

Раніше повідомлялося, що на станції метро "Славутич" в Києві затримали чоловіка, який напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски.

Також ми писали, що в Київській області жінка стрибнула під поїзд. Машиніст застосував екстрене гальмування.

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