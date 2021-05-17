В Киеве пассажир упал под поезд метро

/ Фото: Сегодня
В понедельник, 17 мая, в Киеве на станции метро "Арсенальная" пассажир попал под поезд.
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Сейчас приостановили движение на "красной" линии киевского метрополитена.
"Поезда по красной линии курсируют от станции "Академгородок" до станции "Крещатик", а также от станции "Дарница" до станции "Лесная". Станции "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная" закрыты для пассажиров", говорится в сообщении.
В трендеОрала и крыла матом: в Киеве мать послала детей за пивом, а затем устроила разборки (видео)
Дополняется...