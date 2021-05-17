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В Киеве пассажир упал под поезд метро

17 мая, 12:48

Виктория Барановская Виктория Барановская

/ Фото: Сегодня

В понедельник, 17 мая, в Киеве на станции метро "Арсенальная" пассажир попал под поезд.

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Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Сейчас приостановили движение на "красной" линии киевского метрополитена.

"Поезда по красной линии курсируют от станции "Академгородок" до станции "Крещатик", а также от станции "Дарница" до станции "Лесная". Станции "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная" закрыты для пассажиров", говорится в сообщении.

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Фото: REUTERS/Yves Herman

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