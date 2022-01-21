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У Києві серед дороги випав величезний бульдозер (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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21 січня, 11:23
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Найімовірніше, техніка була погано закріплена
У столиці сталася ДТП
У столиці сталася ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 21 січня в Оболонському районі сталася НП. На вулиці Семена Скляренка з вантажівки випав бульдозер.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" Telegram.

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"Так просто взяв і випав. Це ще дуже пощастило, що він не на якийсь автомобіль упав – прибило б миттєво. Безпека перевезень як пасажирських, так і вантажних у нас має величезні проблеми", – йдеться у повідомленні.

Бульдозер дивом нікого не придавив
Бульдозер дивом нікого не придавив / Фото: Київ Оперативний

Місце події огороджено. На місці невеликий затор.

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Можливо, техніка була не закріплена належним чином
Можливо, техніка була не закріплена належним чином / Фото: Київ Оперативний

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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