В Киеве посреди дороги выпал огромный бульдозер (фото)

Скорее всего, техника была плохо закреплена

В столице произошло ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 21 января в Оболонском районе произошло ЧП. На улице Семена Скляренко из грузовика выпал бульдозер.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

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"Так просто взял и выпал. Это еще очень повезло, что он не на какой-нибудь автомобиль упал – прибило бы мгновенно. Безопасность перевозок как пассажирских, так и грузовых у нас прям имеет огромные проблемы", – говорится в сообщении.

Бульдозер чудом никого не придавил / Фото: Киев Оперативный

Место происшествия ограждено. На месте небольшая пробка.

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Возможно, техника была не закреплена должным образом / Фото: Киев Оперативный

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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