У Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів: є постраждалі (відео)

У Києві на Столичному шосе сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок інциденту є постраждалі.
Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Деталі
Дорожньо-транспортна пригода сталася на Столичному шосе перед проспектом Науки. Автомобіль Volkswagen врізався в Mazda, який відлетів у задню частину вантажівки MAN. Внаслідок інциденту постраждала пасажирка машини Mazda. Її госпіталізували з травмами. На місці інциденту працювали правоохоронці.
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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.