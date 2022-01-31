В Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей: есть пострадавшие (видео)

В Киеве на Столичном шоссе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента есть пострадавшие.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Подробности
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Столичном шоссе перед проспектом Науки. Автомобиль Volkswagen врезался в Mazda, который отлетел в заднюю часть грузовика MAN. В результате инцидента пострадала пассажирка машины Mazda. Ее госпитализировали с травмами. На месте инцидента работали правоохранители.
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Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.