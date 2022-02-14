У Києві п'яний таксист протаранив маршрутку (фото, відео)

У Києві на проспекті Перемоги біля станції метро "Святошин" сталася ДТП. Водій в'їхав у маршрутку, з якої виходили пасажири.
Про це повідомляє "Типовий Київ" у Telegram.
"Схоже, що водій таксі з самого ранку прийняв трохи "пивка для ривка" і не впорався з керуванням", – пишуть у Мережі.
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Водій просто влетів у маршрутку, з якої виходили пасажири.
Як повідомляють у соцмережах, драгер показав у чоловіка 2,76 проміле.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.