У Києві п'яний таксист протаранив маршрутку (фото, відео)

Зіткнення сталося у момент, коли з жовтого автобуса виходили люди

У Києві на проспекті Перемоги біля станції метро "Святошин" сталася ДТП. Водій в'їхав у маршрутку, з якої виходили пасажири.

Про це повідомляє "Типовий Київ" у Telegram.

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"Схоже, що водій таксі з самого ранку прийняв трохи "пивка для ривка" і не впорався з керуванням", – пишуть у Мережі.

Водій просто влетів у маршрутку, з якої виходили пасажири.

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В авто були пляшки з алкоголем

Як повідомляють у соцмережах, драгер показав у чоловіка 2,76 проміле.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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