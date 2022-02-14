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У Києві п'яний таксист протаранив маршрутку (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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14 лютого, 11:41
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Зіткнення сталося у момент, коли з жовтого автобуса виходили люди

У Києві на проспекті Перемоги біля станції метро "Святошин" сталася ДТП. Водій в'їхав у маршрутку, з якої виходили пасажири.

Про це повідомляє "Типовий Київ" у Telegram.

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"Схоже, що водій таксі з самого ранку прийняв трохи "пивка для ривка" і не впорався з керуванням", – пишуть у Мережі.

Водій просто влетів у маршрутку, з якої виходили пасажири.

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В авто були пляшки з алкоголем
В авто були пляшки з алкоголем

Як повідомляють у соцмережах, драгер показав у чоловіка 2,76 проміле.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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