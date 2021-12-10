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У Києві п'яний водій BMW влаштував перегони з поліцейськими (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
10 грудня, 15:29
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Водій і не збирався зупинятися, а навпаки прискорився

У Києві водій BMW проїхав на червоний при патрульних та намагався від них втекти. Але зовсім скоро машину та 20-річного водія знайшли. Він був п'яний.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва Telegram.

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Інцидент стався на вулиці Великій Васильківській. BMW на великій швидкості проїхало перехрестя на червоне світло.

"Керманич не мав наміру зупинятись й навпаки пришвидшив рух, чим створював небезпеку іншим учасникам руху. Інспектори передали орієнтування на автомобіль іншим екіпажам. BMW вдалось виявити у Солом'янському районі на вулиці Протасів Яр", – йдеться у повідомленні.

Водій був п'яний

Як виявилося, водій був "підшофі". Пройти огляд стану сп'яніння хлопець відмовився.

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Патрульні склали на 20-річного водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (Управління транспортним засобом у стані сп'яніння), ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинення) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Управління транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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