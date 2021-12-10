В Киеве пьяный водитель BMW устроил гонки с полицейскими (видео)

В Киеве водитель BMW проехал на красный при патрульных и пытался от них скрыться. Но совсем скоро машину и 20-летнего водителя нашли. Он был пьян.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульная полиция Киева в Telegram.
Инцидент произошел на улице Большой Васильковской. BMW на большой скорости проехал перекресток на красный свет.
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"Водитель не собирался останавливаться и наоборот ускорил движение, чем создавал опасность другим участникам движения. Инспекторы передали ориентировку на автомобиль другим экипажам. BMW удалось обнаружить в Соломенском районе на улице Протасов Яр", – говорится в сообщении.
Водитель был пьян
Как оказалось, водитель был "подшофе". Пройти осмотр на состояние опьянения парень отказался.
Патрульные составили на 20-летнего водителя протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управлять таким транспортным средством) КУоАП.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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