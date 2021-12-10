Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! Зломовчання: топ-сериал (обзор) Зломовчання: топ-сериал (обзор) 🚓 Хамство Гогилашвили Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве пьяный водитель BMW устроил гонки с полицейскими (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
10 декабря, 15:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Водитель и не собирался останавливаться, а наоборот ускорился

В Киеве водитель BMW проехал на красный при патрульных и пытался от них скрыться. Но совсем скоро машину и 20-летнего водителя нашли. Он был пьян.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульная полиция Киева в Telegram.

Реклама

Инцидент произошел на улице Большой Васильковской. BMW на большой скорости проехал перекресток на красный свет.

"Водитель не собирался останавливаться и наоборот ускорил движение, чем создавал опасность другим участникам движения. Инспекторы передали ориентировку на автомобиль другим экипажам. BMW удалось обнаружить в Соломенском районе на улице Протасов Яр", – говорится в сообщении.

Водитель был пьян

Как оказалось, водитель был "подшофе". Пройти осмотр на состояние опьянения парень отказался.

Реклама

Патрульные составили на 20-летнего водителя протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управлять таким транспортным средством) КУоАП.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 827

заболело за неделю в Киeвe

-9%

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.368

Евро (€)

30.68

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять