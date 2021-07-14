У Києві дитині затиснуло руку дверима автобуса: водій відповів лайкою

Номер на автобусі був розмитий і потрібно встановлювати, хто з водіїв цього маршруту був за кермом

На знімку - нещасливий транспорт. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві стався неприємний інцидент. Водій автобуса не впевнився, що всі пасажири увійшли до салону і притиснув дверима руку дитині, після чого в грубій формі відповів на зауваження. Як розповіли кореспонденту "Сьогодні" в КП "Київпастранс", у цій ситуації будуть розбиратися.

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"Будь ласка, зробіть відомим водія маршруту №21. Не встигаючи посадити пасажирів, закрив двері, тим самим травмував руку дитині... На зауваження відповів матами...", – пишуть в Мережі.

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Кажуть, що номер на автобусі розмитий і потрібно встановлювати, хто з водіїв цього маршруту був за кермом.

"Водили до лікаря. Є синяк на руці. Слава Богу без забитого місця. Але вона дуже злякалася! Він міг би хоча б вибачитися, а не мати гнути", – розповіла нам мати постраждалої дівчинки Олена.

Раніше ми писали, що в Києві в салоні автобуса обвалилася стеля. Користувачі соцмереж жартують, що автобусу стало спекотно і він скинув шкіру. Інші обурюються, мовляв, як можна було випустити його на лінію в такому стані.

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Також ми писали, що під Києвом перекинулася маршрутка з людьми – було вісім постраждалих. ДТП сталася на Гостомельській трасі в Бучацькому районі після того, як мікроавтобус Mercedes не поділив дорогу з легковиком Hyundai – машини зіткнулися, після чого маршрутка перекинулася на правий борт.