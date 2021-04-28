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У Києві водій евакуатора припаркувався під знаком "стоянка заборонена" і погрожував свідкам (відео)

28 квітня, 19:39

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Чоловік, який перебував за кермом евакуатора, був агресивно налаштований

У Києві сьогодні сталася НП – водій евакуатора припаркувався в недозволеному місці і агресивно відреагував на зауваження очевидця.

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Про це повідомляє KIEVMAP в Telegram.

Водій припаркував машину-евакуатор під знаком "стоянка заборонена".

Чоловік, який перебував за кермом евакуатора, був вкрай обурений через відеофіксацію і навіть хотів перейти до рішучіших дій.

"Я зараз вийду поламаю пальці, телефон, розіб'ю тобі голову об цей евакуатор і ти підеш звідси нах..й", – кричить водій в ролику.

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Як повідомляють в Мережі, співробітники поліції, які перебували за 200 метрів від місця подій, "послалися на зайнятість і порадили звернутися на лінію 102".

Раніше ми писали, що евакуатор забрав автомобіль Усика за неправильне паркування.

Нагадаємо, на Позняках евакуатор хотів відвезти автомобіль з дитиною всередині.

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