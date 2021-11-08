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У Києві ігнорують карантин: скільки порушників уже попалися

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
8 листопада, 13:49
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Поліція щодня проводить сотні рейдів в транспорті та громадських закладах
У Києві поліція ловить порушників карантину.
У Києві поліція ловить порушників карантину. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу поліція в Києві здійснила 410 перевірок порушень правил адаптивного карантину. Правоохоронці виявили низку порушень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Поліція перевірила 238 об'єктів господарської діяльності. Результат:

  • склали 5 адміністративних протоколів (ч. 1 ст. 44-3 КУпАП).

Також перевірили 172 громадських транспортних засобів:

  • склали 3 адміністративні протоколи (ч. 1 ст. 44-3 КУпАП),
  • винесли 102 адміністративні постанови (ч. 2 ст. 44-3 КУпАП).

За попередню добу, тобто за 6 листопада, порушень було ще більше.

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Яке покарання загрожує порушникам?

Стаття 44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей" тягне за собою штраф:

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  • для громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 34 тисяч гривень),
  • для на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 170 тисяч гривень.

Чому перевіряє поліція?

На правоохоронців у межах повноважень покладено обов'язок запобігання поширенню інфекції – тобто перевірки документів людей, які можуть бути носіями COVID-19.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" організація та проведення профілактичних та протиепідемічних заходів у межах, встановлених законом, покладаються на:

  • органи виконавчої влади;
  • органи місцевого самоврядування;
  • органи державної санітарно-епідеміологічної служби;
  • заклади охорони здоров'я;
  • підприємства;
  • установи та організації незалежно від форм власності, а також громадян.

Отже, обов'язки щодо перевірки COVID-документації державою покладено на Національну поліцію України.

Поліція нагадує, що вони є центральним органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримки публічної безпеки та порядку.

Перевірку COVID-сертифікатів здійснюють і інші служби, насамперед служба Міністерства охорони здоров'я та Держпродспоживслужба.

Де саме потрібні документи COVID?

Чинні карантинні норми передбачають, що на "червоному" рівні епідембезпеки можуть працювати лише ті громадські установи, де 100% персоналу та відвідувачів вакциновано або мають негативний тест на COVID-19.

Тобто у зазначених закладах вже йдеться про можливість перевірки документа про щеплення чи негативний тест на COVID-19.

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8 листопада 1991. Із різних куточків України надходять повідомлення про вивезення військової техніки з території країни.

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