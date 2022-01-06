У Києві запустили різдвяний паровоз: скільки коштує квиток

Також пасажири з квитками зможуть безкоштовно відвідати Музей залізничного транспорту, що знаходиться поруч із Південним вокзалом

Потяг курсуватиме від станції Київ-Пасажирський / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" запустила різдвяний потяг №897/898 з паровозом за маршрутом від станції Київ-Пасажирський через станцію Дарниця (без зупинки) і зворотно.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

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Потяг відправлятиметься 7, 8 та 9 січня о 13:28 та прибуватиме зворотно на станцію Київ-Пасажирський о 15:18.

Де купити квиток

У повідомленні зазначили, що квитки вже доступні в касах вокзалів, у чат-боті УЗ у Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger та на сайті https://booking.uz.gov.ua/ за запитом по станції відправлення Київ-Пасажирський та станції прибуття Київ-Деміївський.

Вартість квитка

Для дітей квиток коштує від 102,33 грн, а для дорослих ціна трішки вища – від 136,44 грн.

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"Просимо батьків пам'ятати про карантинні обмеження", – додали у пресслужбі.

У Києві на Різдво можуть закрити станції метро

Залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:

"Золоті ворота"

"Контрактова площа"

"Поштова площа"

"Хрещатик"

"Майдан Незалежності"

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