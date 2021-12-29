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"Укрзалізниця" запустила прямі поїзди з Василькова до Києва – графік (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
29 грудня, 11:39
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Щодня курсуватиме 18 рейсів приміських електропоїздів
Запустили прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Фото: колаж "Сьогодні"
Запустили прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" запустила прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Також збудували нову пасажирську платформу.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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Що відомо?

Реконструювали ділянки Васильків – Васильків-2, електрифікували 11 км колій та капітально відремонтували понад 10 км колій, а також модернізували чотири залізничні переїзди.

Крім того, збудували й нову пасажирську платформу, розташовану безпосередньо в центрі Василькова. Нагадаємо, що раніше приміські поїзди прибували до станції Васильків 1, яка знаходиться в 10-ти км від міста.

Загалом між Києвом та Васильковом-2 щодня курсуватиме 18 рейсів приміських електропоїздів. Ранкові електропоїзди №6042 та 6046 Васильків-2 – Київ доїжджатимуть до столиці за 37 хвилин. Очікується, що загальний пасажиропотік на маршруті досягатиме відмітки 5 – 7 тисяч пасажирів на добу.

"Укрзалізниця" запустила прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Фото: пресслужба "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" запустила прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Фото: пресслужба "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" запустила прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Фото: пресслужба "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" запустила прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Фото: пресслужба "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" запустила прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Фото: пресслужба "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" запустила прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Фото: пресслужба "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" запустила прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Фото: пресслужба "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" запустила прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Фото: пресслужба "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" запустила прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Фото: пресслужба "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" запустила прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Фото: пресслужба "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" запустила прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Фото: пресслужба "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" запустила прямий залізничний маршрут між Васильковом та Києвом. Фото: пресслужба "Укрзалізниці"
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Графік поїздів

Електричку Kyiv City Express запустять у Вишгороді

У планах "Укрзалізниці" запуск низки нових приміських маршрутів. Зокрема, планують запуск Kyiv City Express у Вишгород. Про це повідомив керівник пасажирського спрямування компанії Олександр Перцовський.

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Для цього продовжать електрифікацію шляхів на ділянці Вишгорода.

"Зокрема, на розгляді питання щодо Вишгорода, де зараз не електрифікована ділянка", – каже він.

Крім того, у планах цифровізація.

"На приміських повідомленнях плануємо найближчим часом перейти від готівки до покупки квитків онлайн", – сказав Перцовський.

За його словами, приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч чоловік. Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.

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