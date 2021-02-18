Вхід на одні двері. У метро Києва черговий колапс: в підземці пояснили чому (відео)

На станції метро "Теремки" були відкриті всього одні двері до вестибюля

Сьогодні вранці на станції метро "Теремки" утворилася штовханина з пасажирів. Люди юрмилися біля дверей на вході до вестибюля станції.

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У Мережі критикують дії метрополітену, мовляв, якраз збирати таку юрбу під час пандемії. На відео видно, що відкрито лише одні двері в вестибюль станції, в яку намагаються втиснутися пасажири.

У Київському метрополітені нам пояснили, чому так відбувається.

"На "Теремках" ввели стандартне обмеження для пасажирів, оскільки в піковий час тут зібралося дуже багато людей. Такі обмеження ми вже вводили на декількох станціях з великим пасажиропотоком – "Дарниця", "Вокзальна", "Академмістечко", "Позняки". Обмеження на вхід діють 15-20 хвилин. Коли піковий час проходить, пасажири роз'їжджаються, то знову відкриваються всі двері на вхід", – розповіли сайту "Сьогодні" у Київському метрополітені.

Там зазначають, що такі обмеження проводяться щодня залежно від завантаженості станцій.

"Обмеження проводитимуться в подальшому і на інших станціях. Іншого механізму обмежень поки немає. Ми живемо в умовах карантину і повинні дбати про безпеку громадян. Людям не обов'язково штовхатися в цьому натовпі перед входом. Вони можуть спокійно почекати в переході 15 хвилин, а потім, побачивши, що потік людей зменшився, спокійно зайти на станцію", – додають у Київському метрополітені.

Там зараз розглядають можливість голосових попереджень для пасажирів на вулиці.

"Такі голосові попередження ми вже практикуємо на станції "Вокзальна". Людей просять дотримуватися соціальної дистанції і не збиватися в натовп. Зараз ми думаємо, як технічно це зробити на інших станціях з великим пасажиропотоком. Голосові оголошення звучать у вестибюлях, але ми розуміємо, що потрібно попереджати громадян про скупчення людей заздалегідь, ще на вулиці. Поки такі оголошення лунають тільки на "Вокзальній", – пояснюють у Київському метрополітені.

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Раніше ми писали, що стовпотворіння було на станції "Вокзальній".

Також нагадаємо, в метро Києва з'являться "ласкаві" турнікети, читайте, на яких станціях їх встановлять.

Дивіться сюжет – тиснява в метро ввечері в столиці:

Відео: Сьогодні

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