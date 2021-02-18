Русский
$ 27,9
33,64
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

Вхід на одні двері. У метро Києва черговий колапс: в підземці пояснили чому (відео)

18 лютого, 12:34

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

На станції метро "Теремки" були відкриті всього одні двері до вестибюля

Сьогодні вранці на станції метро "Теремки" утворилася штовханина з пасажирів. Люди юрмилися біля дверей на вході до вестибюля станції.

Реклама

У Мережі критикують дії метрополітену, мовляв, якраз збирати таку юрбу під час пандемії. На відео видно, що відкрито лише одні двері в вестибюль станції, в яку намагаються втиснутися пасажири.

У Київському метрополітені нам пояснили, чому так відбувається.

"На "Теремках" ввели стандартне обмеження для пасажирів, оскільки в піковий час тут зібралося дуже багато людей. Такі обмеження ми вже вводили на декількох станціях з великим пасажиропотоком – "Дарниця", "Вокзальна", "Академмістечко", "Позняки". Обмеження на вхід діють 15-20 хвилин. Коли піковий час проходить, пасажири роз'їжджаються, то знову відкриваються всі двері на вхід", – розповіли сайту "Сьогодні" у Київському метрополітені.

Там зазначають, що такі обмеження проводяться щодня залежно від завантаженості станцій.

"Обмеження проводитимуться в подальшому і на інших станціях. Іншого механізму обмежень поки немає. Ми живемо в умовах карантину і повинні дбати про безпеку громадян. Людям не обов'язково штовхатися в цьому натовпі перед входом. Вони можуть спокійно почекати в переході 15 хвилин, а потім, побачивши, що потік людей зменшився, спокійно зайти на станцію", – додають у Київському метрополітені.

Там зараз розглядають можливість голосових попереджень для пасажирів на вулиці.

"Такі голосові попередження ми вже практикуємо на станції "Вокзальна". Людей просять дотримуватися соціальної дистанції і не збиватися в натовп. Зараз ми думаємо, як технічно це зробити на інших станціях з великим пасажиропотоком. Голосові оголошення звучать у вестибюлях, але ми розуміємо, що потрібно попереджати громадян про скупчення людей заздалегідь, ще на вулиці. Поки такі оголошення лунають тільки на "Вокзальній", – пояснюють у Київському метрополітені.

Реклама

Раніше ми писали, що стовпотворіння було на станції "Вокзальній".

Також нагадаємо, в метро Києва з'являться "ласкаві" турнікети, читайте, на яких станціях їх встановлять.

Дивіться сюжет – тиснява в метро ввечері в столиці:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ метро метрополітен станція

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Проїзд у маршрутках на Київщині різко подорожчає. Скільки тепер платитимемо
Проїзд у маршрутках на Київщині різко подорожчає. Скільки тепер платитимемоТранспорт
"Нам теж не подобається": у київському метро прокоментували заміну "історичних" дверейТранспорт
Подорожчання проїзду в маршрутках Київської області: де ще підняли ціни
Подорожчання проїзду в маршрутках Київської області: де ще підняли ціниВлада
Біля станції метро
Біля станції метро "Позняки" вишикувалася гігантська черга: у чому причина (фото, відео)Інші новини
Ранковий таран маршрутки в Києві: що відомо (відео)
Ранковий таран маршрутки в Києві: що відомо (відео)Надзвичайні події
Розгубилася і знову в'їхала в машину: в Києві відбулася незвичайна аварія (відео)
Розгубилася і знову в'їхала в машину: в Києві відбулася незвичайна аварія (відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти