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Відео дня. Киянам влаштували "дощ" в одній із маршруток

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
7 грудня, 16:38
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Пасажирам доводиться їздити у транспорті, у якому тече стеля

Киян обурило відео, яке опублікували у Мережі. У ролику можна побачити, що в одній із маршруток протікає стеля прямо на сидіння для пасажирів.

Про це повідомляє Типовий Київ. Telegram.

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"Ви можете побачити, що ціни на проїзд піднімають не дарма. Це диво прямо зараз курсує маршрутом №507. Якість королівська, а ціна – народна", – пишуть у паблику.

У київській маршрутці пасажирів возять тумбочкою

У Києві в одній із маршруток помітили замість сидіння тумбочку. Незважаючи на це, пасажири сідають на предмет меблів та їдуть.

На фото видно, що в одній із київських маршруток замість пасажирських сидінь встановили тумбочку. Куди зникло нормальне сидіння – невідомо.

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