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Відео дня. У Києві водій сміттєвозу влаштував дріфт на льоду

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
30 грудня, 15:27
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Подія сталася в районі Національного авіаційного університету

У Києві водій комунального автомобіля о п'ятій ранку дрифтував на льоду. Це сталося біля НАУ.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Telegram.

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"Як вам дрифтуючий комунальний сміттєвоз в 5 ранку?", – пишуть у Мережі.

НП сталася у районі Національного авіаційного університету.

Скандал із дрифтом на Софійській площі

Нагадаємо, що поширилися кадри жахливих наслідків незаконного дрифту спорткарів. Софійську площу вибрали як локацію для зйомки рекламного ролика. Крім того, що на місці залишилися сліди від гуми, екстремальний дрифт був небезпечним для перехожих та проїжджаючих машин.

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Тоді з'ясувалося, що в одному зі спорткарів була реперша alyona alyona. Артистка опублікувала кілька сторіс у соцмережі, але незабаром видалила їх.

У КМДА заявили, що не давали дозволів на цей захід, а поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

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