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Врізався в стовп і поїхав далі: у Києві сталася дивна ДТП (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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2 лютого, 13:42
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Водій автомобіля міг зачепити машини, що стояли поруч
У столиці позашляховик потрапив в аварію
У столиці позашляховик потрапив в аварію / Фото: Колаж: Сьогодні

У Шевченківському районі Києва вночі сталася ДТП. Водій на швидкості в'їхав у стовп, а перед цим його машину носило у різні боки.

Відео опублікував Київ Оперативний у Telegram.

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Інцидент стався на перехресті вулиць Ружинської та Тешебаєва.

"Якесь дивакувате створіння сьогодні вночі чудило на своєму джипі на Нивках. Тож, якщо хтось на вищевказаних вулицях помітив зранку своє авто пошкодженим – маєте реальний шанс знайти цього неадеквата", – пишуть у Мережі.

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Як видно у ролику, водій кілька разів врізався у стовп та поїхав далі.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Раніше ми писали:

КиїваваріяДТП
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