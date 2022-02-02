Врізався в стовп і поїхав далі: у Києві сталася дивна ДТП (відео)

Водій автомобіля міг зачепити машини, що стояли поруч

У столиці позашляховик потрапив в аварію / Фото: Колаж: Сьогодні

У Шевченківському районі Києва вночі сталася ДТП. Водій на швидкості в'їхав у стовп, а перед цим його машину носило у різні боки.

Відео опублікував Київ Оперативний у Telegram.

Реклама

Інцидент стався на перехресті вулиць Ружинської та Тешебаєва.

"Якесь дивакувате створіння сьогодні вночі чудило на своєму джипі на Нивках. Тож, якщо хтось на вищевказаних вулицях помітив зранку своє авто пошкодженим – маєте реальний шанс знайти цього неадеквата", – пишуть у Мережі.

Реклама

Як видно у ролику, водій кілька разів врізався у стовп та поїхав далі.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Раніше ми писали: