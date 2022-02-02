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Врезался в столб и поехал дальше: в Киеве произошло странное ДТП (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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2 февраля, 13:42
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Водитель автомобиля мог зацепить рядом стоящие машины
В столице внедорожник попал в аварию
В столице внедорожник попал в аварию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Шевченковском районе Киева ночью произошло ДТП. Водитель на скорости вьехал в столб, а перед этим его машину носило в разные стороны.

Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

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Инцидент произошел на перекрестке улиц Ружинской и Тешебаева.

"Какое-то странное создание сегодня ночью чудило на своем джипе на Нивках. Так что если кто-то на вышеуказанных улицах заметил утром свое авто поврежденным – у вас есть реальный шанс найти этого неадеквата", – пишут в Сети.

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Как видно в ролике, водитель несколько раз врезался в столб и поехал дальше.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Ранее мы писали:

КиеваварияДТП
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