Врезался в столб и поехал дальше: в Киеве произошло странное ДТП (видео)

Водитель автомобиля мог зацепить рядом стоящие машины

В столице внедорожник попал в аварию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Шевченковском районе Киева ночью произошло ДТП. Водитель на скорости вьехал в столб, а перед этим его машину носило в разные стороны.

Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

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Инцидент произошел на перекрестке улиц Ружинской и Тешебаева.

"Какое-то странное создание сегодня ночью чудило на своем джипе на Нивках. Так что если кто-то на вышеуказанных улицах заметил утром свое авто поврежденным – у вас есть реальный шанс найти этого неадеквата", – пишут в Сети.

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Как видно в ролике, водитель несколько раз врезался в столб и поехал дальше.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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