Вставна щелепа, ключі від BMW і носок: що втрачали пасажири в наземному громадському транспорті

За рік в контакт-центр "Київпастранс" майже 1300 разів зверталися за втраченими речами.
В КМДА повідомляють, що втрачали пасажири в наземному громадському транспорті Києва.
Так, за рік дійсно зверталися майже 1300 разів за втраченими речами.
Найчастіше втрачали: ключі, одяг, документи.
Серед незвичайних речей шукали: вставну щелепу, порожній пакет з "Сільпо", ключі від BMW, чорний носок, рудого собаку, пакет з чіпсами і попкорном, п'ять кабачків.
Відзначимо, якщо ви забули речі в салоні наземного комунального транспорту, звертайтеся за телефонами: 044-528-30-11 та 095-678-05-79 або пишіть в Facebook.
Раніше ми писали, що частіше втрачали пасажири в київському метро. У 2020 році в Бюро знахідок київської підземки потрапило понад 180 різних речей.
Також писали, що в харківському метро у пасажира виявили героїн .
Дивіться сюжет – тиснява в метро Києва:
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