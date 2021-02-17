Вставна щелепа, ключі від BMW і носок: що втрачали пасажири в наземному громадському транспорті

У 2020 році пасажири забували дивні речі в метро

За рік в контакт-центр "Київпастранс" майже 1300 разів зверталися за втраченими речами.

Реклама

В КМДА повідомляють, що втрачали пасажири в наземному громадському транспорті Києва.

Так, за рік дійсно зверталися майже 1300 разів за втраченими речами.

Найчастіше втрачали: ключі, одяг, документи.

Серед незвичайних речей шукали: вставну щелепу, порожній пакет з "Сільпо", ключі від BMW, чорний носок, рудого собаку, пакет з чіпсами і попкорном, п'ять кабачків.

Реклама

Відзначимо, якщо ви забули речі в салоні наземного комунального транспорту, звертайтеся за телефонами: 044-528-30-11 та 095-678-05-79 або пишіть в Facebook.

В тренді Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)

Раніше ми писали, що частіше втрачали пасажири в київському метро. У 2020 році в Бюро знахідок київської підземки потрапило понад 180 різних речей.

Також писали, що в харківському метро у пасажира виявили героїн .

Дивіться сюжет – тиснява в метро Києва:

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама