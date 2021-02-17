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Вставная челюсть, ключи от BMW и носок: что теряли пассажиры в наземном общественном транспорте

17 февраля, 15:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В 2020 году пассажиры забывали странные вещи в метро

За год в контакт-центр "Киевпасстранс" почти 1300 раз обращались за потерянными вещами.

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В КГГА сообщают, что теряли пассажиры в наземном общественном транспорте Киева.

Так, за год действительно обращались почти 1300 раз за потерянными вещами.

Чаще всего теряли: ключи, одежду, документы.

Среди необычных вещей искали: вставную челюсть, пустой пакет из "Сильпо", ключи от BMW, черный носок, рыжего собаку, пакет с чипсами и попкорном, пять кабачков.

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Отметим, если вы забыли вещи в салоне наземного коммунального транспорта, обращайтесь по телефонам: 044-528-30-11 и 095-678-05-79 или пишите в Facebook.

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Ранее мы писали, что чаще теряли пассажиры в киевском метро. В 2020 году в Бюро находок киевской подземки попало более 180 различных вещей.

Также писали, что в харьковском метро у пассажира обнаружили героин.

Смотрите сюжет – давка в метро Киева:

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транспорт Киев потери вещи автобусы наземные

Источник: Сегодня

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