Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 🎄 Що зміниться з 1 січня Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Виписали штраф? У Києві раптово евакуювали авто родини Вакарчука

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
30 грудня, 14:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Представник артиста прибув на штрафмайданчик на вул. Набережно-Луговій та сплатив штраф, щоб забрати автівку
Власник автомобіля виявився членом родини Вакарчука
Власник автомобіля виявився членом родини Вакарчука

У Києві вчора, 29 грудня, евакуювали автомобіль сім’ї Святослава Вакарчука.

Про це повідомили сайту "Сьогодні" в КМДА.

Реклама

Автомобіль був припаркований на смузі громадського транспорту на вул. Велика Васильківська.

Власник автомобіля виявився членом родини українського виконавця, колишнього народного депутата й лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.

В КМДА не розповіли подробиць щодо марки авто та хто саме з родичів це був.

Реклама

Що робити, якщо евакуювали авто у Києві

Потрібно зателефонувати за номером поліції 102 або на гарячу лінію патрульної поліції (044) 287-82-82. На тому кінці диспетчер вам скаже, чи є інформація про машину у загальній базі, про те, що її забрав евакуатор.

Якщо ж авто забрали, то диспетчер назве точну адресу штрафмайданчика, куди відвезли автомобіль.

У Києві є три штрафмайданчики:

Реклама
  • вул. Набережно-Лугова, 4;
  • вул. Академіка Туполєва, 19;
  • вул. Гната Хоткевича, 20Б.

Щоб забрати автомобіль, потрібно оплатити послуги евакуатора, сам штраф та перебування автомобіля на штрафстоянці.

Якщо ви сплатили всі штрафи через додаток Kyiv Smart City, то ви отримаєте QR-код, який просто потрібно буде пред'явити співробітнику стоянки.

Якщо ж ви сплачували штраф вручну, то необхідно на самий штрафмайданчик взяти з собою пакет документів: заяву отримання авто, квитанцію про сплату штрафу, квитанцію про сплату послуг евакуатора, квитанцію про сплату послуг зберігання авто на штрафмайданчику, свідоцтво про реєстрацію ТЗ та водійські права.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 500

захворіло за тиждень в Києві

-29%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.21

Російський рубль (₽)

0.3678

Євро (€)

30.78

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти