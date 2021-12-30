Виписали штраф? У Києві раптово евакуювали авто родини Вакарчука

Представник артиста прибув на штрафмайданчик на вул. Набережно-Луговій та сплатив штраф, щоб забрати автівку

Власник автомобіля виявився членом родини Вакарчука

У Києві вчора, 29 грудня, евакуювали автомобіль сім’ї Святослава Вакарчука.

Про це повідомили сайту "Сьогодні" в КМДА.

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Автомобіль був припаркований на смузі громадського транспорту на вул. Велика Васильківська.

Власник автомобіля виявився членом родини українського виконавця, колишнього народного депутата й лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.

В КМДА не розповіли подробиць щодо марки авто та хто саме з родичів це був.

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Що робити, якщо евакуювали авто у Києві

Потрібно зателефонувати за номером поліції 102 або на гарячу лінію патрульної поліції (044) 287-82-82. На тому кінці диспетчер вам скаже, чи є інформація про машину у загальній базі, про те, що її забрав евакуатор.

Якщо ж авто забрали, то диспетчер назве точну адресу штрафмайданчика, куди відвезли автомобіль.

У Києві є три штрафмайданчики:

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вул. Набережно-Лугова, 4;

вул. Академіка Туполєва, 19;

вул. Гната Хоткевича, 20Б.

Щоб забрати автомобіль, потрібно оплатити послуги евакуатора, сам штраф та перебування автомобіля на штрафстоянці.

Якщо ви сплатили всі штрафи через додаток Kyiv Smart City, то ви отримаєте QR-код, який просто потрібно буде пред'явити співробітнику стоянки.

Якщо ж ви сплачували штраф вручну, то необхідно на самий штрафмайданчик взяти з собою пакет документів: заяву отримання авто, квитанцію про сплату штрафу, квитанцію про сплату послуг евакуатора, квитанцію про сплату послуг зберігання авто на штрафмайданчику, свідоцтво про реєстрацію ТЗ та водійські права.

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