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Выписали штраф? В Киеве внезапно эвакуировали авто семьи Вакарчука

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
30 декабря, 14:13
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Представитель артиста прибыл на штрафплощадку по ул. Набережно-Луговой и уплатил штраф, чтобы забрать автомобиль
Владелец автомобиля оказался членом семьи Вакарчука
Владелец автомобиля оказался членом семьи Вакарчука

В Киеве вчера, 29 декабря, эвакуировали автомобиль семьи Святослава Вакарчука.

Об этом сообщили сайту "Сегодня" в КГГА.

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Автомобиль был припаркован на полосе общественного транспорта по ул. Большая Васильковская.

Владелец автомобиля оказался членом семьи украинского исполнителя, бывшего народного депутата и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.

В КГГА не рассказали подробности о марке авто и кто именно из родственников это был.

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Что делать, если эвакуировали авто в Киеве

Нужно позвонить по номеру полиции 102 или на горячую линию патрульной полиции (044) 287-82-82. На том конце диспетчер скажет, есть ли информация о машине в общей базе, о том, что ее забрал эвакуатор.

Если же авто забрали, то диспетчер назовет точный адрес штрафплощадки, куда отвезли автомобиль.

В Киеве существуют три штрафплощадки:

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  • ул. Набережно-Луговая, 4;
  • ул. Академика Туполева, 19;
  • ул. Гната Хоткевича, 20б.

Чтобы забрать автомобиль, нужно оплатить услуги эвакуатора, сам штраф и пребывание автомобиля на штрафстоянке.

Если вы оплатили все штрафы через приложение Kyiv Smart City, то вы получите QR-код, который просто нужно будет предъявить сотруднику стоянки.

Если же вы платили штраф вручную, то необходимо на саму штрафплощадку взять с собой пакет документов: заявление получения авто, квитанцию об уплате штрафа, квитанцию об оплате услуг эвакуатора, квитанцию об оплате услуг хранения авто на штрафплощадке, свидетельство о регистрации ТС и водительские права.

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