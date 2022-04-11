Зв'язок між лівим та правим берегами у місті здійснюється вже трьома мостами

Як працює транспорт у Києві / Колаж "Сьогодні"

У Києвівідкрили Південний міст, який понад місяць працював лише для спецтранспорту та громадського транспорту. Також у місті запустили ще чотири тролейбусні маршрути.

Про це повідомляє КМДА.

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Мости

Від сьогодні, 11 квітня, у столиці відкрили Південний міст. Він понад місяць працював лише для спецтранспорту та громадського транспорту.

Далі по темі Південний міст відкрили для авто, метро запустили майже все: як ходить транспорт у Києві 11 квітня

Тепер повідомлення між лівим та правим берегами у Києві здійснюється трьома мостами:

Північним;

Дарницьким;

Південним.

Метро

Сьогодні, 11 квітня, потяги не ходитимуть по "червоній" лінії від станції "Лісова" до станції "Хрещатик". Усі інші ділянки працюють.

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Рух поїздів:

"Червона" лінія – від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна";

"Синя" лінія – від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки";

"Зелена" лінія – від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Без зупинки поїзда пройдуть станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Вузли для пересадки :

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"Золоті ворота" – "Театральна",

"Площа Льва Толстого" – "Палац Спорту".

Метро працює з 07:30 до 19:00 .

Тролейбуси

Місто запустило ще чотири тролейбусні маршрути:

№6К від Мінського масиву до вулиці Сирецької,

№24 від вулиці Північної до проспекту Свободи,

№32Д від вулиці Північної до вулиці Сирецької

№34К від вулиці Північної через проспект Героїв Сталінграда до проспекту Степана Бандери.

Також працюють тролейбуси:

тролейбус №3 від Залізничного масиву до Палацу спорту,

тролейбус №8 від вулиці Смілянської до площі Льва Толстого,

тролейбус №9К від вулиці Кадетський Гай до Палацу спорту,

тролейбус №17 від площі Космонавтів до Льва Толстого.

Автобуси:

№ 21 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна";

№ 21-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського;

№ 22 – від вул. Медової, Південний міст до вул. Тростянецька;

№ 24 – від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна";

№ 32 – від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;

№ 47 – від ст. м. "Нивки" до вул. Стеценка;

№51 – від ст. м. "Червоний Хутір" до моста Патона;

№ 55 – від Дарницької площі до моста Патона;

№57 – від ст. м. "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України;

№ 59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина;

№61 – від вул. Милославської до залізничної платформи Троєщина;

№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

№69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;

№73 – вул. Милославської до вул. Каштанової;

№ 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка;

№91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. "Голосіївська";

№ 97 – від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду у з/п);

№ 99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;

№ 101 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна";

№101-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського;

№ 103 – від вул. Світлицького до ст. м. "Академмістечко" через пл. Марченка;

№ 104 – від ст. м. "Харківська" до житлового масиву Бортничі;

№ 114 – від вул. Милославської до Дарницької площі;

№114-К – від вул. Милославської до ж. м. "Райдужний";

№ 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона;

№ 118 – від Політехнічного інституту до мосту Патона;

№50ТР – від вул. Милославської до Дарницької площі.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не проводиться.

Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Трамваї

Трамвайні маршрути організовані за постійними схемами:

№3 – від ст. "Ромена Роллана" до ст. Старовокзальна (інтервал руху 25 хвилин);

№19 – "Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка";

№№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (інтервал руху 15-20 хвилин).

Також організовано трамвайне сполучення на ділянці "Подільський ТЕРД – Контрактова площа".

Рух інших маршрутів тимчасово не проводиться.

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