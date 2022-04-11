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Південний міст відкрили для авто, метро запустили майже все: як ходить транспорт у Києві 11 квітня

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11 квітня, 11:01
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Зв'язок між лівим та правим берегами у місті здійснюється вже трьома мостами
Як працює транспорт у Києві / Колаж "Сьогодні"
Як працює транспорт у Києві / Колаж "Сьогодні"

У Києвівідкрили Південний міст, який понад місяць працював лише для спецтранспорту та громадського транспорту. Також у місті запустили ще чотири тролейбусні маршрути.

Про це повідомляє КМДА.

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Мости

Від сьогодні, 11 квітня, у столиці відкрили Південний міст. Він понад місяць працював лише для спецтранспорту та громадського транспорту.

Тепер повідомлення між лівим та правим берегами у Києві здійснюється трьома мостами:

  • Північним;
  • Дарницьким;
  • Південним.

Метро

Сьогодні, 11 квітня, потяги не ходитимуть по "червоній" лінії від станції "Лісова" до станції "Хрещатик". Усі інші ділянки працюють.

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Рух поїздів:

  • "Червона" лінія – від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна";
  • "Синя" лінія – від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки";
  • "Зелена" лінія – від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Без зупинки поїзда пройдуть станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Вузли для пересадки :

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  • "Золоті ворота" – "Театральна",
  • "Площа Льва Толстого" – "Палац Спорту".

Метро працює з 07:30 до 19:00 .

Тролейбуси

Місто запустило ще чотири тролейбусні маршрути:

  • №6К від Мінського масиву до вулиці Сирецької,
  • №24 від вулиці Північної до проспекту Свободи,
  • №32Д від вулиці Північної до вулиці Сирецької
  • №34К від вулиці Північної через проспект Героїв Сталінграда до проспекту Степана Бандери.

Також працюють тролейбуси:

  • тролейбус №3 від Залізничного масиву до Палацу спорту,
  • тролейбус №8 від вулиці Смілянської до площі Льва Толстого,
  • тролейбус №9К від вулиці Кадетський Гай до Палацу спорту,
  • тролейбус №17 від площі Космонавтів до Льва Толстого.

Автобуси:

  • № 21 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна";
  • № 21-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського;
  • № 22 – від вул. Медової, Південний міст до вул. Тростянецька;
  • № 24 – від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна";
  • № 32 – від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;
  • № 47 – від ст. м. "Нивки" до вул. Стеценка;
  • №51 – від ст. м. "Червоний Хутір" до моста Патона;
  • № 55 – від Дарницької площі до моста Патона;
  • №57 – від ст. м. "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України;
  • № 59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина;
  • №61 – від вул. Милославської до залізничної платформи Троєщина;
  • № 62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";
  • №69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;
  • №73 – вул. Милославської до вул. Каштанової;
  • № 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка;
  • №91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. "Голосіївська";
  • № 97 – від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду у з/п);
  • № 99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;
  • № 101 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна";
  • №101-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського;
  • № 103 – від вул. Світлицького до ст. м. "Академмістечко" через пл. Марченка;
  • № 104 – від ст. м. "Харківська" до житлового масиву Бортничі;
  • № 114 – від вул. Милославської до Дарницької площі;
  • №114-К – від вул. Милославської до ж. м. "Райдужний";
  • № 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона;
  • № 118 – від Політехнічного інституту до мосту Патона;
  • №50ТР – від вул. Милославської до Дарницької площі.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не проводиться.

Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Трамваї

Трамвайні маршрути організовані за постійними схемами:

  • №3 – від ст. "Ромена Роллана" до ст. Старовокзальна (інтервал руху 25 хвилин);
  • №19 – "Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка";
  • №№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (інтервал руху 15-20 хвилин).

Також організовано трамвайне сполучення на ділянці "Подільський ТЕРД – Контрактова площа".

Рух інших маршрутів тимчасово не проводиться.

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