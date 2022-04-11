Південний міст відкрили для авто, метро запустили майже все: як ходить транспорт у Києві 11 квітня

У Києвівідкрили Південний міст, який понад місяць працював лише для спецтранспорту та громадського транспорту. Також у місті запустили ще чотири тролейбусні маршрути.
Про це повідомляє КМДА.
Мости
Від сьогодні, 11 квітня, у столиці відкрили Південний міст. Він понад місяць працював лише для спецтранспорту та громадського транспорту.
Далі по темі
Тепер повідомлення між лівим та правим берегами у Києві здійснюється трьома мостами:
- Північним;
- Дарницьким;
- Південним.
Метро
Сьогодні, 11 квітня, потяги не ходитимуть по "червоній" лінії від станції "Лісова" до станції "Хрещатик". Усі інші ділянки працюють.
Рух поїздів:
- "Червона" лінія – від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна";
- "Синя" лінія – від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки";
- "Зелена" лінія – від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Без зупинки поїзда пройдуть станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".
Вузли для пересадки :
- "Золоті ворота" – "Театральна",
- "Площа Льва Толстого" – "Палац Спорту".
Метро працює з 07:30 до 19:00 .
Тролейбуси
Місто запустило ще чотири тролейбусні маршрути:
- №6К від Мінського масиву до вулиці Сирецької,
- №24 від вулиці Північної до проспекту Свободи,
- №32Д від вулиці Північної до вулиці Сирецької
- №34К від вулиці Північної через проспект Героїв Сталінграда до проспекту Степана Бандери.
Також працюють тролейбуси:
- тролейбус №3 від Залізничного масиву до Палацу спорту,
- тролейбус №8 від вулиці Смілянської до площі Льва Толстого,
- тролейбус №9К від вулиці Кадетський Гай до Палацу спорту,
- тролейбус №17 від площі Космонавтів до Льва Толстого.
Автобуси:
- № 21 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна";
- № 21-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського;
- № 22 – від вул. Медової, Південний міст до вул. Тростянецька;
- № 24 – від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна";
- № 32 – від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;
- № 47 – від ст. м. "Нивки" до вул. Стеценка;
- №51 – від ст. м. "Червоний Хутір" до моста Патона;
- № 55 – від Дарницької площі до моста Патона;
- №57 – від ст. м. "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України;
- № 59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина;
- №61 – від вул. Милославської до залізничної платформи Троєщина;
- № 62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";
- №69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;
- №73 – вул. Милославської до вул. Каштанової;
- № 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка;
- №91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. "Голосіївська";
- № 97 – від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду у з/п);
- № 99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;
- № 101 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна";
- №101-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського;
- № 103 – від вул. Світлицького до ст. м. "Академмістечко" через пл. Марченка;
- № 104 – від ст. м. "Харківська" до житлового масиву Бортничі;
- № 114 – від вул. Милославської до Дарницької площі;
- №114-К – від вул. Милославської до ж. м. "Райдужний";
- № 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона;
- № 118 – від Політехнічного інституту до мосту Патона;
- №50ТР – від вул. Милославської до Дарницької площі.
Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не проводиться.
Інші маршрути працюють за постійними схемами.
Трамваї
Трамвайні маршрути організовані за постійними схемами:
- №3 – від ст. "Ромена Роллана" до ст. Старовокзальна (інтервал руху 25 хвилин);
- №19 – "Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка";
- №№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (інтервал руху 15-20 хвилин).
Також організовано трамвайне сполучення на ділянці "Подільський ТЕРД – Контрактова площа".
Рух інших маршрутів тимчасово не проводиться.