Заміна турнікетів у київському метрополітені. На "Осокорках" закривають один з вестибюлів станції

Роботи будуть проводити з 00 год 52 хв 5 червня до 05 год 36 хв 9 червня – нові турнікети приймають усі електронні способи оплати проїзду

З 5 до 9 червня, на станції київського метрополітену "Осокорки" не працюватиме вестибюль №2, там проведуть заміну турнікетів.

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Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

"Вестибюль №2 станції метро "Осокорки" (у напрямку станції "Позняки") тимчасово не працюватиме з 00 год 52 хв 5 червня до 05 год 36 хв 9 червня. Буде проведена заміна турнікетів на сучасні", - йдеться в повідомленні.

У метрополітені нагадали, що нові турнікети вже повноцінно функціонують на станціях "Площа Льва Толстого", "Сирець", "Харківська", "Позняки", "Видубичі", "Героїв Дніпра", "Контрактова площа", "Почайна" та "Оболонь".

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Зазначимо, що нові турнікети приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, Картку киянина та безконтактну банківську картку.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві триває будівництво метро на Виноградар. Сайт "Сьогодні" поцікавився, як проходить будівництво тунелю від станції метро "Мостицька" до станції "Сирець".