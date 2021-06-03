Заміна турнікетів у київському метрополітені. На "Осокорках" закривають один з вестибюлів станції

З 5 до 9 червня, на станції київського метрополітену "Осокорки" не працюватиме вестибюль №2, там проведуть заміну турнікетів.
Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".
"Вестибюль №2 станції метро "Осокорки" (у напрямку станції "Позняки") тимчасово не працюватиме з 00 год 52 хв 5 червня до 05 год 36 хв 9 червня. Буде проведена заміна турнікетів на сучасні", - йдеться в повідомленні.
У метрополітені нагадали, що нові турнікети вже повноцінно функціонують на станціях "Площа Льва Толстого", "Сирець", "Харківська", "Позняки", "Видубичі", "Героїв Дніпра", "Контрактова площа", "Почайна" та "Оболонь".
Зазначимо, що нові турнікети приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, Картку киянина та безконтактну банківську картку.
Раніше ми повідомляли, що у Києві триває будівництво метро на Виноградар. Сайт "Сьогодні" поцікавився, як проходить будівництво тунелю від станції метро "Мостицька" до станції "Сирець".