Русский
$ 27,34
33,33
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

Заміна турнікетів у київському метрополітені. На "Осокорках" закривають один з вестибюлів станції

3 червня, 21:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Роботи будуть проводити з 00 год 52 хв 5 червня до 05 год 36 хв 9 червня – нові турнікети приймають усі електронні способи оплати проїзду

З 5 до 9 червня, на станції київського метрополітену "Осокорки" не працюватиме вестибюль №2, там проведуть заміну турнікетів.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

"Вестибюль №2 станції метро "Осокорки" (у напрямку станції "Позняки") тимчасово не працюватиме з 00 год 52 хв 5 червня до 05 год 36 хв 9 червня. Буде проведена заміна турнікетів на сучасні", - йдеться в повідомленні.

У метрополітені нагадали, що нові турнікети вже повноцінно функціонують на станціях "Площа Льва Толстого", "Сирець", "Харківська", "Позняки", "Видубичі", "Героїв Дніпра", "Контрактова площа", "Почайна" та "Оболонь".

В тренді
У Києві некерована Tesla знесла електроопору – фото

Зазначимо, що нові турнікети приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, Картку киянина та безконтактну банківську картку.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що у Києві триває будівництво метро на Виноградар. Сайт "Сьогодні" поцікавився, як проходить будівництво тунелю від станції метро "Мостицька" до станції "Сирець".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Коли подорожчає проїзд у Києві? Ми дізналися про дату
Коли подорожчає проїзд у Києві? Ми дізналися про датуТранспорт
Метро на Виноградар: коли чекати нових станцій
Метро на Виноградар: коли чекати нових станційТранспорт
Влаштували темну: в київській підземці зупинився поїзд і відключили світло
Влаштували темну: в київській підземці зупинився поїзд і відключили світлоТранспорт
У Києві невідомий кинув пляшку з бензином в салон тролейбуса: є постраждалі (оновлено)
У Києві невідомий кинув пляшку з бензином в салон тролейбуса: є постраждалі (оновлено)Транспорт
Під Києвом автомобіль збив лося, тварина сильно постраждала (фото)
Під Києвом автомобіль збив лося, тварина сильно постраждала (фото)Надзвичайні події
Під Києвом страшне ДТП: рух ускладнений (відео)
Під Києвом страшне ДТП: рух ускладнений (відео)Транспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти