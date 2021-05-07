Більше півмільйона квітів: на Співочому полі відкрили нову виставку (фото)

На Співочому полі в столиці представили нові композиції з понад 700 000 квіток. Це весняна виставка тюльпанів.
Журналісти "Сьогодні" побували на виставці і подивилися, який все має вигляд.
/ Фото: Сьогодні
Усього використовували більше 30 сортів тюльпанів. Крім них, на Співочому полі висадили нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі і багато інших квітів.
Виставка триватиме з 7 по 23 травня.
/ Фото: Сьогодні
Організатори підкреслюють, що в зв'язку з епідемією коронавируса на локації введуть такі обмеження:
- дотримання соціальної дистанції;
- обов'язкові захисні маски або респіратори;
- вимірюватимуть температуру на вході в парк.
Нагадаємо, раніше Співоче поле в Києві перетворили на долину льодяників. Це була осіння виставка хризантем "Світ ласощів".
Крім того, ми показували, як минулого року там проходила виставка "Квіткове сафарі".