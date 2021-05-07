Більше півмільйона квітів: на Співочому полі відкрили нову виставку (фото)

Основа композицій – тюльпани, але крім них висадили і нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі. Який все вигляд має

На Співочому полі в столиці представили нові композиції з понад 700 000 квіток. Це весняна виставка тюльпанів.

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Журналісти "Сьогодні" побували на виставці і подивилися, який все має вигляд.

Реклама / Фото: Сьогодні

Усього використовували більше 30 сортів тюльпанів. Крім них, на Співочому полі висадили нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі і багато інших квітів.

Виставка триватиме з 7 по 23 травня.

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Організатори підкреслюють, що в зв'язку з епідемією коронавируса на локації введуть такі обмеження:

дотримання соціальної дистанції;

обов'язкові захисні маски або респіратори;

вимірюватимуть температуру на вході в парк.

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Нагадаємо, раніше Співоче поле в Києві перетворили на долину льодяників. Це була осіння виставка хризантем "Світ ласощів".

Крім того, ми показували, як минулого року там проходила виставка "Квіткове сафарі".