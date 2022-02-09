Де знайти оригінальні подарунки на День закоханих в Києві? Розповідаємо

В столиці напередодні свята кохання пройде атмосферний вінтажний маркет

В Києві пройде тематичний маркет. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 12-13 лютого у Шоколадному будинку вдруге відбудеться курований маркет KYIVNESS. Цього разу маркет присвячений святу любові та краси, червоному кольору, запискам у кишенях вінтажних жакетів, тендітному та пристрасному музичному лайн-апу.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Маркет розташується у шести залах: вестибюлі, Мавританській залі, Гранатовій вітальні, неорококо вітальні, у стилі модерн та великій білій залі.

На час проведення маркету кияни зможуть віднайти рідкісні намиста та прикраси, кераміку, вінтажні речі, піджаки, вініл та великий вибір чоловічого одягу.

Історична локація

Сьогодні "Шоколадний будинок" – це філія Київської національної картинної галереї та унікальний музей із французькою залою, візантійським ліпленням та величною білою залою з мотивами ампіру, бароко і рококо.

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"Шоколадний будинок" збудований у 1901 році. Таку назву отримав завдяки коричневому кольору та структурі каменю-русту, з якого побудований. Це філія Київської національної картинної галереї, розташована за адресою вул. Шовковична, 17/2.

За словами організаторів, "кожен захід відбувається в історичних локаціях, що відображають дух міста: маєток графині Уварової, Малий Маріїнський палац, Український Дім".

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