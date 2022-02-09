Где найти оригинальные подарки на День влюбленных в Киеве? Рассказываем

В Киеве 12-13 февраля в Шоколадном доме второй раз состоится курированный маркет KYIVNESS. На этот раз маркет посвященный празднику любви и красоты, красному цвету, запискам в карманах винтажных жакетов, хрупкому и страстному музыкальному лайн-апу.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Маркет разместится в шести залах: вестибюле, Мавританском зале, Гранатовой гостиной, неорококо гостиной, в стиле модерн и большом белом зале.
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На время проведения маркета киевляне смогут найти редкие бусы и украшения, керамику, винтажные вещи, пиджаки, винил и большой выбор мужской одежды.
Историческая локация
Сегодня "Шоколадный дом" – это филиал Киевской национальной картинной галереи и уникальный музей с французским залом, византийской лепкой и величественным белым залом с мотивами ампира, барокко и рококо.
"Шоколадный дом" построен в 1901 году. Такое название получил благодаря коричневому цвету и структуре камня-руста, из которого он построен. Это филиал Киевской национальной картинной галереи, расположенный по адресу ул. Шелковичная, 17/2.
По словам организаторов, "каждое мероприятие проходит в исторических локациях, отражающих дух города: имении графини Уваровой, Малом Мариинском дворце, Украинском Доме".
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