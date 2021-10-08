Як і де в Києві відзначать свято Покрови та день захисника вітчизни

Марш на честь УПА в центрі, благословення призовників в Пирогово і концерт із кулішем у Слободі

Традиційно 14 жовтня кияни та гості міста святкуватимуть / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 14 жовтня готуються відзначати велике національне свято – День захисника України – і одночасно релігійний – Покров Пресвятої Богородиці. Сайт "Сьогодні" дізнавався, що буде відбуватися в цей день в місті.

Пройде марш слави

Одним із найбільш масових заходів у Києві 14 жовтня стане "Марш слави УПА", в честь створення Української повстанської армії. Захід ушістнадцяте пройде в центрі Києва.

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Дійство розпочнеться о 12:00 урочистим мітингом біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого учасники маршу пройдуть центральними вулицями столиці і вшанують пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Ймовірно, через масову ходу центром міста утворюються пробки.

Благословлять призовників

Свято "Покров в Пирогові" пройде в Національному музеї народної архітектури та побуту України. Тут готують насичену програму на 14 жовтня.

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На території музею є старовинна церква Покрови. Вона знаходиться на території "Закарпаття". Захід розпочнеться біля храму о 11:45. Тут відбудеться святкова літургія та освячення ікони Божої матері. Священик дасть благословення на службу призовникам, які цьогоріч йдуть служити в армію.

У заході буде задіяна кінна поліція. В її супроводі процесія спуститься до центральної сцени музею на Співочому полі.

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Козацькі пісні і весільна мода

"Щороку на головній сцені музею грає військовий оркестр. В цьому році буде виступати оркестр ДСНС України. У них дуже цікавий репертуар і вокально-інструментальна частина. Вони почнуть концерт, який буде складатися з трьох частин. Виступить проєкт "Українські барви" – для гостей заспіває керівник і соліст проекту Оксана Стебельська", – розповідає сайту "Сьогодні" Оксана Старак-Повякель, гендиректор Національного музею народної архітектури та побуту України.

Покров – пора оглядин і весіль. За традицією в Україні починається весільний бум. Вважається, що цього дня шлюб буде благодатним. Цю тему вирішили обіграти на головній сцені музею. Тут пройде показ народного одягу під весільні мелодії.

"Показ нарядів пройде під супровід весільних українських пісень. Це стане другою частиною концерту. А завершить концертну частину група "Гайдамаки" та її фронт-мен Олександр Ермола. Виконають твори, присвячені українському козацтву, та повстанські пісні", – додає Оксана Старак-Повякель.

На території музею будуть працювати і продавати свої роботи народні майстри, а також буде функціонувати зона фастфуду. Вартість вхідного квитка в музей від 25 до 100 гривень.

Куліш і пісні

Урочистості пройдуть і в музеї "Мамаєва слобода". Тут обіцяють різноманітні майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок, соломоплетіння, гончарства. Обіцяють варити козацький куліш у великому казані. А для гостей співатимуть народні пісні народний фольклорний колектив "Божедаров".

Час: Свято розпочнеться о музеї після обіду

Вартість: дитячий квиток – 120 гривень, дорослий – 150 гривень

Місце: вулиця Михайла Донця, 2

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