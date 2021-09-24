"Марафон для всіх" в Києві: Нова пошта запрошує подолати дистанцію за тих, хто не може бігати

Якщо учасники не з столиці, вони також можуть приєднатися онлайн до особливого забігу в будь-якій точці України

У місті пройде вже третій марафон такого формату / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 2 жовтня пройде "Марафон для всіх" від Нової пошти, на якому кожен бажаючий зможе подолати дистанцію в кілометр за марафонця життя – людини, яка не може бігати через вік, хвороби або інших життєвих обставин, однак заслуговує медалі завдяки своєму незламному характеру і силі волі.

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Про це повідомляють організатори заходу.

За їх словами, щоб посилити енергію підтримки на "Марафоні для всіх", в цей раз запросили на забіг особливого гостя. Дистанцію подолає людина, яку в минулому році номінували на участь як марафонця життя.

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" Це вже третій „Марафон для всіх" — навесні 2020 року свої дистанції за марафонців життя долали кур’єри Нової пошти, а восени проєкт вийшов у новому звучанні — до забігу долучалися в онлайновому форматі. Участь у цих забігах взяли понад 2000 людей", – каже співзасновник Нової пошти, бренд-амбасадор NewRun Інна Поперешнюк.

Час і місце старту

2 жовтня,

15:00,

вулиця Хрещатик, 24.

Стартові набори будуть видавати на локації з 09:00 в той же день. Якщо учасники не з Києва, вони також можуть приєднатися онлайн до особливого забігу в будь-якій точці України. Їм стартові набори Нова пошта відправить за кілька днів до марафону.

Щоб подолати дистанцію замість того, хто мріє про це, але не може бігати, треба заповнити заявку до 28 вересня за посиланням. Якщо ви хочете довірити іншому реалізувати своє бажання отримати медаль, залиште свої контакти і історію тут. Реєстрація на забіг безкоштовна.

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28 вересня набір учасників завершиться і буде визначено пари. А 2 жовтня бігуни вийдуть на дистанцію з наклейками на формі, де будуть вказані імена героїв, заради яких вони біжать.

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