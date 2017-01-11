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Чем травятся киевляне: метадон, амфетамин и марихуана http://www.segodnya.ua/img/article/7873/87_main.1484152805.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/87_tn.1484152805.jpg Происшествия Основной возраст пострадавших – 18-35 лет  

Чем травятся киевляне: метадон, амфетамин и марихуана

Сегодня, 18:39

Основной возраст пострадавших – 18-35 лет

 

Киевляне страдают от передозировок метадона
Киевляне страдают от передозировок метадона. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Больше всего случаев наркотических отравлений с тяжкими последствиями в Киеве произошло в результате употребления метадона.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на главного токсиколога Департамента охраны здоровья в столице Сергея Недашковского.

"В течение девяти месяцев 2016 года в Киеве зафиксировано 192 случаев передозировки этим наркотиком", – рассказал главный токсиколог Киева.

По его словам, также было много зафиксировано случаев передозировки психотропами (в основном амфетамином), наркотическими средствами, сделанными из микса медицинских препаратов, и тетрагидроканнабинолами (марихуана). Однако эффект от их употребления не такой тяжелый как от метадона. Основной возраст пострадавших – 18-35 лет.

Впрочем, по словам Недашковского, количество пострадавших от передозировок в Киеве в течение пяти последних лет не увеличивается и остается практически на одном и том же уровне.

Отметим, что метадон – сильнодействующий синтетический наркотик опиоидной группы, представляет собой аналог героина и морфина при этом негативных последствий намного больше, а сама наркотическая эйфория слабее.
наркотики, марихуана, амфетамин, метадон , передозировка, наркотик

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