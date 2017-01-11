Чем травятся киевляне: метадон, амфетамин и марихуана

Больше всего случаев наркотических отравлений с тяжкими последствиями в Киеве произошло в результате употребления метадона.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на главного токсиколога Департамента охраны здоровья в столице Сергея Недашковского.

"В течение девяти месяцев 2016 года в Киеве зафиксировано 192 случаев передозировки этим наркотиком", – рассказал главный токсиколог Киева.

По его словам, также было много зафиксировано случаев передозировки психотропами (в основном амфетамином), наркотическими средствами, сделанными из микса медицинских препаратов, и тетрагидроканнабинолами (марихуана). Однако эффект от их употребления не такой тяжелый как от метадона. Основной возраст пострадавших – 18-35 лет.

Впрочем, по словам Недашковского, количество пострадавших от передозировок в Киеве в течение пяти последних лет не увеличивается и остается практически на одном и том же уровне.

Отметим, что метадон – сильнодействующий синтетический наркотик опиоидной группы, представляет собой аналог героина и морфина при этом негативных последствий намного больше, а сама наркотическая эйфория слабее.