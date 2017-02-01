Где в Киеве самый грязный и самый чистый воздух

Больше всего воздух загрязнен на Бессарабской и Демеевской площадях, проспекте Победы (в районе станции метро "Святошин"), улице Каунасской, улице Довженко (в районе станции метро "Шулявская") и Оболонском проспекте. Об этом "Обозревателю" сообщили в Центральной геофизической обсерватории. В то же время самый чистый воздух – в на территории Гидропарка и ВДНГ.

Кроме того, эксперты отмечают, что в целом по городу 23-29 января уровень содержания формальдегидов в атмосфере превышал допустимые нормы в 1,1-1,9 раз, оксид углерода – 1,2-1,7 раза, диоксид азота – в 2,4-3,8 раза. Однако специалисты утверждают, что это типичные показатели для столицы в данное время года.

По данным Центральной геофизической обсерватории, а ближайшие дни изменений уровня загрязнения воздуха в столице не будет.

Напомним, в середине января Киев на несколько дней накрыл смог, образовавшийся вследствие инверсии. Из-за того, что выхлопные газы автомобилей и выбросы промышленных объектов не могли рассеяться, уровень формальдегида, углекислого газа и азота в столице значительно превышал гранично допустимые концентрации.