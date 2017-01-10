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Под Киевом мужчина ворвался в дом и отобрал у хозяина бензопилу http://www.segodnya.ua/img/article/7867/79_main.1484041026.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/79_tn.1484041026.jpg Происшествия Злоумышленник задержан, ему грозит до восьми лет тюрьмы  

Под Киевом мужчина ворвался в дом и отобрал у хозяина бензопилу

Сегодня, 11:36

Злоумышленник задержан, ему грозит до восьми лет тюрьмы

 

Мужчину задержали, ему грозит тюрьма
Мужчину задержали, ему грозит тюрьма. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Полицейские Киевской области задержали 27-летнего мужчину, который совершил дерзкий грабеж в селе Белогородка Киево-Святошинского района.

"Злоумышленник ворвался на территорию частного домовладения, избил хозяина и силой отобрал бензопилу. В совершении преступления подозреваемый сознался. Рассказал, что инструмент сдал в ломбард, а деньги потратил. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям", – сообщили в ГУ НП Киевской области.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 186 УК "Грабеж". Санкция статьи – от 4 до 8 лет тюрьмы.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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