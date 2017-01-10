Под Киевом мужчина ворвался в дом и отобрал у хозяина бензопилу

Злоумышленник задержан, ему грозит до восьми лет тюрьмы

Полицейские Киевской области задержали 27-летнего мужчину, который совершил дерзкий грабеж в селе Белогородка Киево-Святошинского района.

"Злоумышленник ворвался на территорию частного домовладения, избил хозяина и силой отобрал бензопилу. В совершении преступления подозреваемый сознался. Рассказал, что инструмент сдал в ломбард, а деньги потратил. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям", – сообщили в ГУ НП Киевской области.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 186 УК "Грабеж". Санкция статьи – от 4 до 8 лет тюрьмы.