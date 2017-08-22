Под Киевом обнаружен тайник с гранатометом и боевыми гранатами

Сегодня, 03:50

В тайнике находилось 10 ручных гранат, гранатомет и большое количество патронов

Фото: прокуратура Киевской области
Фото: прокуратура Киевской области

Силовиками вблизи одного из сел Барышевского района на территории нежилых помещений было обнаружено и изъято оружие и боеприпасы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Исходя из обнародованной пресс-службой фотографии, в тайнике находилось 10 ручных гранат, гранатомет, а также большое количество патронов.

"Бориспольской местной прокуратурой начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. В настоящее время досудебное расследование продолжается и находится на контроле местной прокуратуры", – говорится в сообщении.
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