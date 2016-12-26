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Под Киевом рассекретили 10 подпольных казино http://www.segodnya.ua/img/article/7833/15_main.1482775227.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/15_tn.1482775227.jpg Происшествия Игровые залы прикрывались вывеской государственной лотереи

Под Киевом рассекретили 10 подпольных казино

Сегодня, 19:58

Игровые залы прикрывались вывеской государственной лотереи

Под Киевом рассекретили 10 подпольных казино

Правоохранители прекратили деятельность 10 игорных заведений в Белоцерковском районе. Все они осуществляли свою незаконную деятельность, прикрываясь вывесками Государственной лотереи "М.С.Л.", "Мережа" и "Онлайн", рассказали в ГУ НП Киевской области.

Во время проведения 10 санкционированных обысков изъято: 227 единиц игрового оборудования, 175000 гривен, тетради с "черной" бухгалтерией и списками постоянных посетителей.

Сейчас полицейские проводят все необходимые мероприятия для проведения экспертиз изъятого оборудования и установления лиц, причастных к организации и поддержки функционирования незаконных заведений.

По выявленным фактам следственными возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 10 000 до 40 000 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования. Досудебное расследование продолжается.
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Источник:

"Сегодня"

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