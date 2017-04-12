Под Киевом со стрельбой задержали подозреваемого в зверском убийстве журналиста

Сегодня, 06:17

Героя Украины, активиста-майдановца преступники похитили из собственного дома в Корсунь-Шевченковском, забили до смерти и закопали в лесу

Оперативники криминальной полиции вычислили подозреваемого на Киевщине. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1
Оперативники криминальной полиции вычислили подозреваемого на Киевщине. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Правоохранители задержали последнего из подозреваемых в убийстве журналиста Василия Сергиенко, которого три года назад нашли замученным в лесу в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области. Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Трое негодяев, которых подозревают в этом жестоком преступлении, – уже на скамье подсудимых, а этот – находился в розыске по ст. 146 "Похищение человека" и тщательно скрывался", – написал он.

По словам главы МВД, оперативники криминальной полиции вычислили подозреваемого на Киевщине, в Васильковском районе, и устроили многодневную засаду. "Во время задержания подозреваемый Н. хотел скрыться на автомобиле, протаранил машину полиции, спецназовцы применили оружие, прострелили колеса и поймали проходимца, который был к тому же вооружен пистолетом", – рассказал Аваков.

Он добавил, что сейчас происходят обыски по адресам, где проживал подозреваемый. Вскоре полиция Черкащины предъявит ему подозрение.

Напомним, Героя Украины, активиста-майдановца, известного своими антикоррупционными расследованиями, преступники похитили из собственного дома в Корсунь-Шевченковском, забили до смерти и закопали в лесу уже после победы Революции достоинства – 4 апреля 2014 года.
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Источник:

"Сегодня"

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