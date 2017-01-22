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Подробности убийства адвоката: о каких версиях говорят в полиции http://www.segodnya.ua/img/article/7906/31_main.1485105192.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/31_tn.1485105192.jpg Происшествия В адвокатских кругах столицы мало знают о том, какие дела вел Валерий Рыбальченко

Подробности убийства адвоката: о каких версиях говорят в полиции

Сегодня, 22:05

В адвокатских кругах столицы мало знают о том, какие дела вел Валерий Рыбальченко

Никольско-Слободская. Мужчину застрелили рядом с домом. Фото: ГУ НП Киева
Никольско-Слободская. Мужчину застрелили рядом с домом. Фото: ГУ НП Киева

Жителей столицы потрясло очередное громкое убийство. В субботу ночью возле собственного дома в Днепровском районе был застрелен киевский адвокат Валерий Рыбальченко. Полиция рассматривает разные версии, а коллеги не исключают, что причиной могла быть работа.

СТРЕЛЯЛИ СЗАДИ. Убийство произошло на ул. Никольско-Слободской рядом с домом, где проживал 46-летний Валерий Рыбальченко. "Около полуночи прохожие сообщили в полицию о мужчине, который в крови лежал на улице. Оперативно-следственная группа предварительно установила, что адвокат возвращался с работы домой, сзади к нему подошел неизвестный и выстрелил в голову. От полученного ранения мужчина умер в больнице скорой помощи. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство", — рассказали в ГУ НП Киева.

На месте преступления правоохранители обнаружили стрелянную гильзу калибра 7,65 мм, которую отправили на экспертизу. А вот стрелка по состоянию на воскресенье еще искали. "Рассматривается ряд версий, в том числе убийство с целью ограбления, личная жизнь и профдеятельность, поскольку убитый работал адвокатом", — говорят в полиции.

НЕ ЗНАЛИ. Супруга погибшего рассказывать о его работе и возможных мотивах убийства не захотела. "Я не готова в таком состоянии что-либо говорить. Мы стараемся ему сейчас помочь молитвами и решаем вопрос с похоронами", — сказала она нам по телефону.

Оказалось, что и в адвокатских кругах столицы мало знают о том, какие дела вел Валерий. "Я лично с ним знаком не был, да и вообще о нем мало информации. Он не участвовал активно в жизни адвокатского сообщества Киева, был в стороне", — сказал нам член Совета адвокатов Киева Владимир Клочков. "Скорее всего, как адвокат он в последнее время не практиковал. Возможно, оказывал какие-то юридические услуги", — добавляет адвокат Александр Нагорный.

То же подтверждают и другие юристы, и в то же время многие склоняются к версии, что убийство таки могло быть связано с работой Рыбальченко. Говорят, он якобы имел дела с компанией, которая занимается недвижимостью, а также что на него было оформлено проблемное предприятие.

После убийства возникла и дискуссия о том, что профессия адвоката становится все более опасной. За последний год в стране произошло несколько громких убийств, а нападений — в разы больше. В Национальной ассоциации адвокатов Украины даже заявили, что будут обращаться по этому поводу к руководству государства и правоохранительным органам. "Пора уже наконец-то предоставить адвокатам право на огнестрельное оружие", — обсуждают защитники.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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