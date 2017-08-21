Убийство разведчика Шаповала в Киеве: в военной прокуратуре рассказали о ходе расследования

Сегодня, 15:02

На первоочередном этапе следствием отрабатывалось три основные версии

Взрыв. Обломки машины, в которой находился Максим Шаповал, разлетелись на сотню метров. Фото: AFP
Взрыв. Обломки машины, в которой находился Максим Шаповал, разлетелись на сотню метров. Фото: AFP

В ходе расследования убийства командира подразделения Главного управления разведки Минобороны Максима Шаповала назначено 13 экспертиз и допрошено более 800 свидетелей.

Об этом в интервью "Цензор.нет" рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"На первоочередном этапе следствием отрабатывалось три основные версии. В настоящее время в уголовном производстве допрошено более 800 свидетелей, назначено 13 экспертиз, выполнен значительный объем других необходимых следственных и розыскных действий, по результатам которых уже установлены определенные существенные обстоятельства подготовки и совершения преступления, которые дают следствию основания определить и сконцентрировать усилия на исследовании одной основной версии", – сказал главный военный прокурор.

В то же время Анатолий Матиос не сообщил, какая именно версия рассматривается следствием, сославшись на ст. 222 УПК о недопустимости разглашения сведений досудебного расследования.

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Напомним, 27 июня в 8:00 на пересечении ул. Механизаторов и Соломенской прогремел мощнейший взрыв в автомобиле Mercedes, в котором находился командир подразделения Главного управления разведки МОУ Максим Шаповал. Шанса выжить у водителя не было — авто превратилось в груду металла, а фрагменты тела погибшего разлетелись на десятки метров. Обломками машины повреждены несколько других авто, пострадало при ЧП двое прохожих.

Полиция квалифицировала взрыв, как теракт.

Максим Шаповал был командиром первой группы спецназа, который освобождал в 2014 году Донецкий аэропорт — первым киборгом. Уроженцу Винницкой области 6 июля исполнилось бы 39 лет. У него остались жена и двое маленьких детей — дочь ходит в садик, а сын только недавно родился.
Киев, взрыв, убийство, расследование, матиос, Максим Шаповал

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