В Киеве активисты облили дверь российского банка краской и заварили сваркой (видео)

Сегодня, 14:32

Кроме того, отделение банка, расположенное в центре столицы, обклеили листовками

Фото: asn.in.ua
Фото: asn.in.ua

Филиалу российского банка, расположенному на улице Пушкинская, 26/8, заварили двери сваркой и обклеили здание листовками. Об этом сообщает АСН.

Сегодня утром, около 10:30, несколько десятков активистом "Национального корпуса" облили вход в банк красной краской, обклеили окна и двери листовками. Затем митингующие установили возле входа в отделение железные прутья и заварили их сваркой.

Сообщается, что все происходило под наблюдением правоохранителей. Около 10-ти полицейских наблюдали за происходящим, однако не вмешивались.

Ранее, 30-го января, активисты "Национального корпуса" обклеили фасады других киевских филиалов российских банков наклейками, а на порог положили импровизированную карту Украины, облив ее красной краской.
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Источник:

АСН

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