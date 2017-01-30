В Киеве мужчина после ссоры с женой пытался убить себя

Киевлянин приставил к своей шее нож, а позже пытался выброситься с балкона, выбив стекло

В ночь на 29 января полицейским поступил вызов о споре в одном из домов на улице Жмеринской. Заявительница сообщила: "Мой муж ведет себя неадекватно", сообщает Патрульная полиция Киева.

Патрульных в квартиру впустил муж заявительницы. Во время общения с инспекторами он вел себя агрессивно и угрожал жене. Внезапно киевлянин схватил кухонный нож, приставил себе к шее и пригрозил, что совершит самоубийство.

Инспекторы выбили нож из рук мужчины, вывели его из квартиры в коридор, чтобы успокоить – он изрядно перепугал своих жену и ребенка. Некоторое время он вел себя спокойно, но потом вскочил и побежал в сторону пожарного выхода, собственным телом разбил стеклянные двери, ведущие к выходу, и пытался прыгнуть с балкона. Патрульные полицейские сориентировались мгновенно и схватили мужчину, прежде чем он прыгнул.

На место происшествия инспекторы вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали в больницу.