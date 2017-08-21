В Киеве мужчина застрял на пожарной лестнице

Сегодня, 10:20

ЧП случилось в пятиэтажном жилом доме между третьим и четвертым этажами

 

Бойцы осторожно достали мужчину и передали его медикам. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Бойцы осторожно достали мужчину и передали его медикам. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве мужчина застрял на пожарной лестнице дома.

21 августа в 4:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве от правоохранительных органов поступило сообщение о том, что на Кловском спуске, 14/24, на пожарной лестнице застрял человек.

Как оказалось, в пятиэтажном жилом доме между третьим и четвертым этажами застрял человек. С помощью автолестницы бойцы осторожно достали мужчину и передали его работникам медицинской службы.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, рано утром 24 июля в Киеве спасателям пришлось снимать с балкона молодого парня на вид около 18-20 лет, который залез на балкон 22-го этажа, чтобы сфотографировать рассвет.
мужчина, застрял, ГСЧС, пожарная лестница
Источник:

"Сегодня"

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