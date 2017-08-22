В Киеве обесточено более сотни жилых домов из-за пожара

В результате возгорания подземных кабельных сетей около станции метро "Демеевская" в Киеве без электроснабжения временно осталось около ста жилых домов в районе улиц Кудри, Подвысоцкого, Иоанна Павла II, бульваров Дружбы Народов и Леси Украинки, а также жилой комплекс "Французский квартал", сообщает КП "Киевэнерго" на своей странице в соцсети Facebook.

По их данным, энергоснабжение прервалось в районе 16:30 во вторник. Также был обесточен ТРЦ Ocean Plaza, однако в 18.02 его электроснабжение было восстановлено за счет резервных источников электроснабжения.

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"Аварийные бригады Киевэнерго ликвидируют последствия аварии. Ожидаем восстановления электроснабжения всех потребителей. Причины аварии выясняются", – говорится в сообщении.

Ранее в Голосеевском районе столицы несколько улиц остались без света. На проспекте Науки даже остановилось движение троллейбусов.