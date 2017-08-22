В Киеве обесточено более сотни жилых домов из-за пожара

Вчера, 21:01

Причины аварии выясняются

В Киеве обесточено более сотни жилых домов из-за пожара. Фото: Б. Говердовская
В Киеве обесточено более сотни жилых домов из-за пожара. Фото: Б. Говердовская

В результате возгорания подземных кабельных сетей около станции метро "Демеевская" в Киеве без электроснабжения временно осталось около ста жилых домов в районе улиц Кудри, Подвысоцкого, Иоанна Павла II, бульваров Дружбы Народов и Леси Украинки, а также жилой комплекс "Французский квартал", сообщает КП "Киевэнерго" на своей странице в соцсети Facebook.

По их данным, энергоснабжение прервалось в районе 16:30 во вторник. Также был обесточен ТРЦ Ocean Plaza, однако в 18.02 его электроснабжение было восстановлено за счет резервных источников электроснабжения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Аварийные бригады Киевэнерго ликвидируют последствия аварии. Ожидаем восстановления электроснабжения всех потребителей. Причины аварии выясняются", – говорится в сообщении.

Ранее в Голосеевском районе столицы несколько улиц остались без света. На проспекте Науки даже остановилось движение троллейбусов.
Киев, Киевэнерго, причины, энергоснабжение, без света
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди

Дорогу разблокировали. Фото: Антон Комаров

Протест на Харьковском шоссе: в домах включили электричество, люди разблокировали дорогу

3 Августа, 15:57

"Киевэнерго" и ОСМД домов договорились о дальнейшем решении проблемы

Донбасс

В Луганской области 40 тысяч жителей остались без питьевой воды, фото pixabay.com

В Луганской области 40 тысяч жителей остались без питьевой воды

19 Июля, 21:16

В области сложилась чрезвычайная ситуация с энергообеспечением

Мир

АЭС Wolf Creek. Фото: atomic-energy.ru

Хакеры атаковали компьютеры американской АЭС

7 Июля, 08:45

В нападении на киберсистемы энергокомпаний в США власти страны подозревают российских киберпреступников

Запад

Жуткие последствия грозы во Львове: поваленные деревья и оборванные провода

23 Июня, 18:29

В некоторых районах города отсутствует энергоснабжение, а на дорогах временно не работали светофоры

Мир

РФ даст свое электричество. Фото: Shutterstock

Россия даст электричество в Луганск – Грызлов

25 Апреля, 14:36

Также Москва намерена поднять вопрос прекращения поставок электроэнергии на переговорах в Минске

Украина

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман объяснил, как бороться с непогодой в Украине

19 Апреля, 11:31

Пока что помощь местным властям не нужна, уверен премьер-министр

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования