В Киеве разгорелся скандал вокруг Лукьяновского кладбища

Вчера, 16:09

В интернете появились фото развороченных могил и костей

 

Вокруг Лукьяновского кладбища в Киеве разгорелся скандал.

"На Лукьяновском кладбище ради новой аллеи для захоронения разворотили старые могилы. Кости лежат на поверхности, надгробия разрушены, ограды сломаны. Интересно, кто это сделал? И в курсе ли мэр и соответствующие органы?", – такая информация появилась на страничке сообщества в Facebook "Клуб Коренного Киевлянина".

Так размещены фото разрушенных оград и кости.

Впрочем, "Сегодня" дозвонилась руководству кладбища, где все обвинения отбрасывают и называют подобную информацию не правдивой.

"Что касается Аллеи почетных захоронений, то она строилась на участке, который никогда не использовался на кладбище под захоронение. Об этом свидетельствуют документы про инвентаризацию и многочисленные экспертные оценки, которые проводились до ее строительства. То, что на фото видно кость, нам совершенно не понятно, откуда она там взялась. Полчаса назад мы обследовали территорию. Там кости уже нет. Возможно, ее подбросили те, кому было выгодно поговорить о вандализме, которого на самом деле нет. Кость может появиться где угодно, в любом месте… Мы располагаем полной документацией. На этом участке были сохранены несколько могил, они остались в том состоянии, в котором были и раньше. Аллея почетных захоронений построена за счет города, для захоронений наших воинов, которые воюют и погибают на Востоке страны. Никаких нарушений со стороны сотрудников кладбища нет", – сообщили нам сотрудники кладбища.

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Аллея почетных захоронений

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Строительство аллеи

Они добавляют, что если рядом с аллеей есть искореженные или поврежденные ограды, то это остается на совести тех, кому принадлежат эти участки, и кто за ними ухаживает. "Некоторые даже нами отремонтированы. Нам тяжело пояснить появившуюся информацию. Возможно, она появилась, чтобы вызвать очередной скандал. Мы очень внимательно следим за порядком на кладбище и не допускаем подобных вещей", – добавляют в Лукьяновском заповеднике.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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