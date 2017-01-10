Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В Киеве сотрудник в течение трех лет обворовывал свой банк http://www.segodnya.ua/img/article/7868/73_main.1484049328.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/73_tn.1484049328.jpg Происшествия Злоумышленник признался следователю в почти 40 преступных эпизодах  

В Киеве сотрудник в течение трех лет обворовывал свой банк

Сегодня, 13:54

Злоумышленник признался следователю в почти 40 преступных эпизодах

 

Киевлянин присваивал банковское имущество. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Киевлянин присваивал банковское имущество. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве следователь разоблачил работника банка, который подозревается в хищении имущества из финансового учреждения.

По предварительной информации, злоумышленник причинил материальный ущерб на сумму около 40 тысяч гривен.

Сотрудник Голосеевского управления киевской полиции выяснил, что киевлянин в течение трех лет, занимая должность специалиста хозяйственного сектора, присваивал банковское имущество. За содеянное ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Досудебным расследованием было установлено, что "изобретательный" делок получал на хранение вещи банка: мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты и тому подобное. При этом, согласно договору, он нес полную материальную ответственность за сохранность материальных ценностей, вверенных ему. Однако, впоследствии мужчина решил получать на этом дополнительный заработок.

Когда же руководство банка обратилось за помощью к правоохранителям по факту растраты имущества, злоумышленник признался следователю в почти 40 преступных эпизодах.

В настоящее время 31-летнему молодому человеку сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
банк, растрата, мужчина, растраты, имущество, присвоение, злоумышленник
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Действия чиновника привели к незаконным расходам госсредств на сумму более 300 тыс. гривен

В Киеве глава коммунального предприятия израсходовал госимущества на 300 тысяч гривен

20 Декабря 2016, 17:48

Чиновник согласовал приобретение горюче-смазочных материалов по завышенным ценам  

Происшествия

Экс-чиновнику грозит серьезный тюремный срок

Под Киевом чиновник и предприниматель "увели" из бюджета более 200 тысяч гривен

14 Декабря 2016, 21:53

Злоумышленников отдали под суд

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.