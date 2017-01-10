В Киеве сотрудник в течение трех лет обворовывал свой банк

В Киеве следователь разоблачил работника банка, который подозревается в хищении имущества из финансового учреждения.

По предварительной информации, злоумышленник причинил материальный ущерб на сумму около 40 тысяч гривен.

Сотрудник Голосеевского управления киевской полиции выяснил, что киевлянин в течение трех лет, занимая должность специалиста хозяйственного сектора, присваивал банковское имущество. За содеянное ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Досудебным расследованием было установлено, что "изобретательный" делок получал на хранение вещи банка: мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты и тому подобное. При этом, согласно договору, он нес полную материальную ответственность за сохранность материальных ценностей, вверенных ему. Однако, впоследствии мужчина решил получать на этом дополнительный заработок.

Когда же руководство банка обратилось за помощью к правоохранителям по факту растраты имущества, злоумышленник признался следователю в почти 40 преступных эпизодах.

В настоящее время 31-летнему молодому человеку сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.