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В Киеве возле метро вспыхнул автомобиль (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7853/31_main.1483444288.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/31_tn.1483444288.jpg Происшествия В результате пожара поврежден моторный отсек, салон и лаковое покрытие транспортного средства

В Киеве возле метро вспыхнул автомобиль (фото)

Сегодня, 13:50

В результате пожара поврежден моторный отсек, салон и лаковое покрытие транспортного средства

Сегодня в Киеве недалеко от станции метро "Лукьяновская" загорелся автомобиль "Газель".

Как сообщает пресс-служба ГСЧС города, пожар возник 3 января в 7:14 по улице Белорусской, 2.

"На место происшествия было направлено дежурное отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части. Уже в 7:39 пожар был ликвидирован. В результате возгорания поврежден моторный отсек, салон и лаковое покрытие автомобиля. К счастью, никто не пострадал", – отмечают спасатели.

Сейчас причина возникновения пожара устанавливается.

В то же время в соцсетях пользователи сообщают о взрыве газобаллонного оборудования в авто. В пресс-службе ГСЧС Киева эту информацию опровергают.

Напомним, в Харькове на автозаправку заехал горящий Daewoo Lanos.
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Автор:

Елена Мельник

Источник:

"Сегодня"

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