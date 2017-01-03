В Киеве возле метро вспыхнул автомобиль (фото)

В результате пожара поврежден моторный отсек, салон и лаковое покрытие транспортного средства

Сегодня в Киеве недалеко от станции метро "Лукьяновская" загорелся автомобиль "Газель".

Как сообщает пресс-служба ГСЧС города, пожар возник 3 января в 7:14 по улице Белорусской, 2.

"На место происшествия было направлено дежурное отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части. Уже в 7:39 пожар был ликвидирован. В результате возгорания поврежден моторный отсек, салон и лаковое покрытие автомобиля. К счастью, никто не пострадал", – отмечают спасатели.

Сейчас причина возникновения пожара устанавливается.

В то же время в соцсетях пользователи сообщают о взрыве газобаллонного оборудования в авто. В пресс-службе ГСЧС Киева эту информацию опровергают.

Напомним, в Харькове на автозаправку заехал горящий Daewoo Lanos.